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Более половины россиян сделали прививку от гриппа

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Более половины населения РФ уже привиты от гриппа, сообщается на сайте Роспотребнадзор во вторник.

"Во всех субъектах Российской Федерации продолжается вакцинация населения против гриппа. В настоящее время в Российской Федерации против гриппа привито более 78,79 млн. человек, что составляет 53,7 % от численности населения Российской Федерации", - следует из сообщения.

Согласно данным ведомства, в РФ продолжает регистрироваться заболеваемость ОРВИ, а эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 44 регионах страны.

"Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослого населения", - отмечается на сайте.

Ранее в декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что в середине текущего месяца в России будет завершена прививочная кампания против гриппа.

грипп ОРВИ Роспотребнадзор

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