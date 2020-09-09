Чемезов привился от коронавируса отечественной вакциной

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что сделал прививку отечественной вакциной от COVID-19.

Он сообщил журналистам, что поначалу после введения вакцины у него было небольшое недомогание, но, как сказали ему специалисты, это нормально.

"Сейчас чувствую себя отлично, работаю, занимаюсь спортом. Недавно проверял результат - антитела есть, то есть иммунитет сформировался", - заявил Чемезов.

Он отметил, что Ростех плотно сотрудничает с разработчиком вакцины - Национальным исследовательским центром имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России

"С центром Гамалеи у нас несколько совместных проектов, в том числе по борьбе с коронавирусом - по линии наших холдингов "Швабе", "Нацимбио". Это хорошая научная школа, серьезные профессионалы, с которыми мы находимся в постоянном диалоге, поэтому сомнений особо не было", - заявил глава Ростеха.

В августе Чемезову исполнилось 68 лет.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что в стране зарегистрирована отечественная вакцина от COVID-19 "Спутник V", которую создали в подведомственном Минздраву центре им. Гамалеи. Он добавил, что вакцину опробовала одна из его дочерей. За последнее время прививки себе уже сделали, в том числе, Денис Мантуров, Сергей Собянин, Сергей Шойгу.