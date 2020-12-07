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Четверо детей попали в реанимацию после отравления хлором в бассейне

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Медики доставили в детскую больницу имени Силищевой пострадавших в результате отравления в бассейне "Динамо" в Астрахани, четверо детей помещены в реанимацию, сообщили "Интерфаксу" в Минздраве региона в понедельник.

"В детскую областную больницу доставили 13 детей, четверо из них - на кислороде в реанимации", - сказал представитель министерства.

В главке МЧС по Астраханской области агентству уточнили, что в спортивном комплексе "Динамо", по предварительным данным, от отравления хлором пострадали дети и обслуживающий персонал.

Пожарно-спасательные подразделения эвакуировали 13 детей и трех взрослых. Возраст детей от 4 до 12 лет. Пострадавшие взрослые также были госпитализированы, сообщили в ведомстве.

Астрахань

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