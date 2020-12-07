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В реанимацию в Астрахани попали уже шестеро детей с отравлением хлором

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Астрахани еще двух детей доставили в реанимацию после отравления хлором в бассейне "Динамо", заявили в областном Минздраве. Ранее сообщалось, что в реанимации на кислороде четыре ребенка.

Всего в Областную детскую клиническую больницу им. Н.Н. Силищевой доставили 19 детей.

"Состояние 13 оценивается как средняя степень тяжести, шестеро детей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Все пострадавшие находятся в сознании", - сказал сотрудник пресс-службы министерства.

Отравились парами хлора 26 человек. Семеро взрослых доставлены в отделение токсикологии городской больницы имени Кирова, их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

В бассейн выехали криминалисты и спасатели, там побывал и губернатор Игорь Бабушкин.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту отравления детей и взрослых. В СК считают, что сотрудники "Динамо" нарушили технологию очистки бассейна, в результате чего произошел вброс вредных веществ в воду и воздух.

Астрахань СКР Динамо Минздрав Игорь Бабушкин

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