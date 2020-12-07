Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID
Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вторая волна коронавируса в РФ делает необходимым введение ограничения на передвижение людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе, между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - заявил Мурашко на конференции "Медицина и качество - 2020" в понедельник.
По его словам, возможен также запрет на определенные виды деятельности, связанные с массовым скоплением людей, особенно там, где возможна гипервентиляция легких, то есть на концертах, спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. "Все это определенные механизмы передачи, которые необходимо блокировать", - сказал Мурашко.
Также необходимо продолжить соблюдать требования личной безопасности - ношение масок, дистанцирование и так далее, добавил министр.
Мурашко также заявил, что система ограничений и локдаунов в России будет оправданной, пока ситуация с коронавирусом не станет фармацевтически управляемой.
"До того момента, пока мы не научимся активно управлять фармацевтически, нам придется, в том числе, использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдауна. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой", - сказал министр.
Министр отметил, что в настоящее время есть исследования, которые доказывают влияние запрета массовых мероприятий на показатели смертности в условиях распространения фармацевтически неуправляемой инфекции. "Это уже сегодня научные публикации и данные, основанные на доказательствах", - добавил Мурашко.
Минувшей весной в России в первую волну коронавируса локально вводились некоторые ограничения на передвижения, в том числе с использованием цифровых пропусков.