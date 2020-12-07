Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вторая волна коронавируса в РФ делает необходимым введение ограничения на передвижение людей между или внутри регионов для предотвращения распространения инфекции, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе, между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции", - заявил Мурашко на конференции "Медицина и качество - 2020" в понедельник.

По его словам, возможен также запрет на определенные виды деятельности, связанные с массовым скоплением людей, особенно там, где возможна гипервентиляция легких, то есть на концертах, спортивных мероприятиях в закрытых помещениях. "Все это определенные механизмы передачи, которые необходимо блокировать", - сказал Мурашко.

Также необходимо продолжить соблюдать требования личной безопасности - ношение масок, дистанцирование и так далее, добавил министр.

Мурашко также заявил, что система ограничений и локдаунов в России будет оправданной, пока ситуация с коронавирусом не станет фармацевтически управляемой.

"До того момента, пока мы не научимся активно управлять фармацевтически, нам придется, в том числе, использовать такие мероприятия, как противоэпидемические системы ограничений, системы локдауна. Это вынужденная мера, но для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье населения, она является допустимой", - сказал министр.

Министр отметил, что в настоящее время есть исследования, которые доказывают влияние запрета массовых мероприятий на показатели смертности в условиях распространения фармацевтически неуправляемой инфекции. "Это уже сегодня научные публикации и данные, основанные на доказательствах", - добавил Мурашко.

Минувшей весной в России в первую волну коронавируса локально вводились некоторые ограничения на передвижения, в том числе с использованием цифровых пропусков.