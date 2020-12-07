В Минздраве заявили, что не предлагали ограничивать передвижение по РФ

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав не предлагал запрещать передвижение граждан по территории РФ, фраза о подобных мерах в других странах была вырвана из контекста, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Минздрав России не предлагает введение каких-либо дополнительных ограничений на передвижение граждан по территории Российской Федерации", - сказал Кузнецов журналистам в понедельник.

По его словам, фраза министра здравоохранения "о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами содержалась в научном докладе на медицинской конференции "Медицина и качество" в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста".

На конференции министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил: "Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны, в том числе, требуют, наверное, рассмотрение определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе, между субъектами, а также подчас внутри субъекта для того, чтобы ограничить распространение инфекции".