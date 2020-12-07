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В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В России за сутки зарегистрировано 28 142 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Накануне в стране был зафиксирован суточный максимум по коронавирусу за весь период пандемии - 29 039 случаев.

В Москве суточный COVID-прирост составил 7279. Следом идет Петербург, в котором 3741 случаев инфицирования за 24 часа.

За последние сутки в стране скончались 456 человек с коронавирусом. Общее число жертв заболевания достигло 43 597.

Поправились и выписаны 1 млн 956 588 пациентов в РФ, в том числе 18 850 за последние сутки.

За весь период пандемии в России зафиксировано 2 млн 488 912 эпизодов коронавируса.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 488 727.

Новые заболевшие выявлены в 85 регионах страны. За Москвой и Петербургом идет Московская область с 1 315 случаями. Еще 485 - в Нижегородской области, 473 - в Карелии, 395 - в Архангельской области, 387 - в Свердловской области, 376 - в Воронежской области, 369 - в Вологодской области, 361 - в Ростовской области, 337 - в Хабаровском крае, 332 - в Красноярском крае, 307 - в Пермском крае, 302 - в Челябинской области. В остальных субъектах менее 300 случаев.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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