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Более 1200 человек с COVID-19 госпитализированы в Москве за сутки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - За последние стуки в Москве число госпитализированных с COVID-19 составило 1 253, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в понедельник.

"В Москве за сутки подтверждено 7 279 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Также за последние сутки госпитализировано 1 253 пациента с COVID-19 (сутками ранее - 1 404). На аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах находится 468 человек", - говорится в сообщении.

При этом общее число выявленных случаев коронавируса в Москве составило 654 841. Среди заболевших за последние сутки 13% - дети, 40,4% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,9% - от 46 до 65 лет, еще 11,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,4% среди заболевших - люди старше 80 лет.

По данным штаба, за сутки в Москве вылечились от коронавируса 5 027 человек, общее число выздоровевших достигло 495 871.

В воскресенье, 6 декабря, вечером сообщалось, что за сутки в городе скончались 76 пациентов с коронавирусом, общее число жертв инфекции достигло 9 425.

Хроника 09 января – 07 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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