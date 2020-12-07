Бездомный украл флаг РФ со здания суда в Петербурге

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга проводит проверку после кражи российского флага со здания Куйбышевского районного суда города, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

Инцидент произошел вечером 5 декабря. По словам собеседника агентства, предполагаемый похититель - 29-летний мужчина без определенного места жительства и занятий - был выявлен и доставлен в полицию в тот же день.

В отношении бездомного составили протокол о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП РФ) и оставили в отделе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник.