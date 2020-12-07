К ЧП в астраханском бассейне привело превышение допустимой концентрации хлора в 25 раз

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты проанализировали состав воды в бассейне "Динамо" в Астрахани, откуда с отравлением госпитализированы 26 человек, сообщил журналистам руководитель главка МЧС по региону Алексей Мурзин.

Как выяснилось, была зафиксирована концентрация хлора 24,9 при допустимом показателе в 0,1.

"Сейчас необходимо полностью проветрить помещение. На первом этаже окна уже открыты, остаётся дождаться, пока все выветрится, и тогда уже людям здесь безопасно будет находиться", - сказал Мурзин во время посещения места происшествия.До нового года бассейн работать не будет, уточнили агентству в администрации региона.

Всего в результате массового отравления парами хлора в бассейне пострадали 26 человек. Семеро взрослых были доставлены в городскую клиническую больницу N3 им. Кирова в отделение токсикологии.

Из 19 доставленных в больницу им.Силищевой детей шестеро находятся в реанимации на кислородной поддержке в стабильно тяжелом состоянии. Состояние 13 оценивается как средняя степень тяжести. Все пострадавшие находятся в сознании.

Предварительный диагноз - острое отравление хлором. На месте ЧП работают криминалисты. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту отравления детей и взрослых.