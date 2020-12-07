Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:10Заразились
на 07.12В России 2 488 912+28 142В мире 67 073 728+533 694

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения

В Кремле назвали успешной программу импортозамещения
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают успешной программу импортозамещения, которая реализовывается в рамках контрсанкций, отмечают, что задачи полностью запретить импорт продуктов никогда не было.

"Программа успешна (...). Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребность россиян. Если мы говорим о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит, он будет происходить, никогда задача остановить импорт продуктов питания не стояла, поэтому здесь, конечно, нужно дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

ЭкономикаЭкономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезанаЭкономисты оценили в 445 млрд руб. в год потери россиян от запрета импорта хамона и пармезанаЧитать подробнее

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с исследованием Национального рейтингового агентства, которое показало, что Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций.

При этом пресс-секретарь заметил, что любой запрет на поставки не в интересах граждан как страны-производителя, так и граждан страны-получателя. "Вы знаете, что не Россия была инициатором этой ситуации, это наш вынужденный ответ на те противоречащие международному законодательству и ничем не обоснованные санкции, точнее, рестрикции, которые были введены в отношении нашей страны. Это зеркальная мера", - напомнил Песков.

В Кремле считают, что было бы лучше, если бы взаимных санкций не было. "Была бы большая конкуренция, повышалось бы качество, понижались бы цены. Но еще раз повторяю: не мы инициаторы этой ситуации. И поверьте мне: производители в этих европейских странах страдают больше, чем наши граждане, которые имеют возможность использовать продукцию местных производителей", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, другого ответа Россия не могла дать на санкции, которые были применены в отношении страны. "Это не дружественные санкции, это враждебные санкции, и на них должен был быть тот ответ, который был дан", - сказал Песков.

Российские контрсанкции

Продовольственное эмбарго было введено указом президента Владимира Путина от 6 августа 2014 года против стран, которые ввели или поддержали антироссийские санкции. Сначала оно действовало в отношении продукции из США, ЕС, Австралии, Норвегии и Канады. С 13 августа 2015 года в список этих стран были включены присоединившиеся к антироссийским санкциям Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, с 1 января 2016 года - Украина.

Дмитрий Песков

Новости по теме

Новости

Новый глава "Роснано" пообещал перегруппировку портфеля и реструктуризацию долга

Задержанных в Турции журналистов НТВ обвинили в шпионаже

Экономический кризис

Беглова попросили смягчить новогодние ограничения для музеев и ресторанов Петербурга

Пандемия коронавируса

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

Расходы на тестирование и лечение COVID-19 превысили весь бюджет ОМС

К ЧП в астраханском бассейне привело превышение допустимой концентрации хлора в 25 раз

Пандемия коронавируса

В Минздраве заявили, что не предлагали ограничивать передвижение по РФ

В Минздраве заявили, что не предлагали ограничивать передвижение по РФ
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 28,1 тыс. заболевших коронавирусом
Пандемия коронавируса

Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID

Минздрав предложил ограничить передвижения между регионами из-за COVID

"Ъ" узнал о планах МВД ужесточить контроль за неисправными авто

"Ъ" узнал о планах МВД ужесточить контроль за неисправными авто

Турция полностью расплатилась с РФ за поставки С-400

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');