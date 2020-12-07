В Кремле назвали успешной программу импортозамещения

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают успешной программу импортозамещения, которая реализовывается в рамках контрсанкций, отмечают, что задачи полностью запретить импорт продуктов никогда не было.

"Программа успешна (...). Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребность россиян. Если мы говорим о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит, он будет происходить, никогда задача остановить импорт продуктов питания не стояла, поэтому здесь, конечно, нужно дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с исследованием Национального рейтингового агентства, которое показало, что Россия не смогла за счет внутреннего производства заместить поставки основных категорий импортных продуктов, в том числе запрещенных к ввозу в рамках контрсанкций.

При этом пресс-секретарь заметил, что любой запрет на поставки не в интересах граждан как страны-производителя, так и граждан страны-получателя. "Вы знаете, что не Россия была инициатором этой ситуации, это наш вынужденный ответ на те противоречащие международному законодательству и ничем не обоснованные санкции, точнее, рестрикции, которые были введены в отношении нашей страны. Это зеркальная мера", - напомнил Песков.

В Кремле считают, что было бы лучше, если бы взаимных санкций не было. "Была бы большая конкуренция, повышалось бы качество, понижались бы цены. Но еще раз повторяю: не мы инициаторы этой ситуации. И поверьте мне: производители в этих европейских странах страдают больше, чем наши граждане, которые имеют возможность использовать продукцию местных производителей", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря президента, другого ответа Россия не могла дать на санкции, которые были применены в отношении страны. "Это не дружественные санкции, это враждебные санкции, и на них должен был быть тот ответ, который был дан", - сказал Песков.