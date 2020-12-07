Центр Чумакова начал исследовать эффективность своей COVID-вакцины

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вторая фаза клинических исследований вакцины от коронавируса центра имени Чумакова РАН завершится в конце года, затем запланировано тестирование препарата на 3 тысячах добровольцев.

"Завершение исследований запланировано на конец 2020 года. Затем запланировано тестирование препарата на 3 тысячах добровольцев. 7 декабря стартовала вторая фаза клинических исследований, на которой центр должен будет доказать эффективность разработанной вакцины", - говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Российские вакцины от коронавируса

Ранее о завершении второй фазы исследований вакцины центра Чумакова в конце декабря заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Сообщалось, что вторая фаза исследований завершится в начале декабря.

Первой российской вакциной от коронавируса стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Препарат был зарегистрирован 11 августа. Вакцина проходит пострегистрационные испытания на 40 тыс. добровольцах в Москве, половина из которых уже привита; параллельно ею прививают группы риска - врачей, учителей, соцработников, сотрудников правоохранительных органов. С 5 декабря массовая вакцинация "Спутником V" началась в Москве, пока тоже с групп риска. Порядка 50 стран мира заказали у России 1,2 млрд доз данной вакцины.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата на 150 добровольцах старше 60 лет и 3 тыс. добровольцах от 18 лет. До конца года будет выпущено 50 тыс. доз вакцины, 5 тыс. направят на проведение исследований, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину от COVID-19, которая содержит цельный вирус. До конца декабря препарат, как планировалось, будет проходить этап клинических испытаний, в которых участвуют 300 добровольцев. После окончания исследований ожидается регистрация вакцины. В центре заявили о готовности выпускать до 10 млн доз вакцины в год.