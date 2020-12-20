Регистрация COVID-вакцины центра имени Чумакова перенесена на февраль

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Регистрация вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова, ожидается в феврале, заявил гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН Айрат Ишмухаметов.

"Считали необходимым, чтобы к моменту регистрации вакцины у нас был под нее свой производственный участок. И мы такой участок сформировали. У нас теперь есть отдельный производственный цех, который заработает в феврале", - сказал Ишмухаметов в интервью "Российской газете" в воскресенье.

На уточняющий вопрос о том, почему, если подача документов на регистрацию ожидается в феврале, третья фаза испытаний ожидается только в марте, Ишмухаметов ответил: "Нам необходимо еще какое-то время в феврале, чтобы подготовить производственный участок".

Как сообщалось раньше, регистрация вакцины центра имени Чумакова ожидалась в середине декабря.

Также Ишмухаметов сказал, что шутливая версия названия вакцины - "ЧуВак - Чумаков-вакцина", но есть "вопрос этики", поэтому над названием еще будут думать.

Глава центра отметил, что в год планируется производить 10 млн доз вакцины - "это реальные, и без ущерба для наших других производств, цифры". Вместе с тем он выразил уверенность, что объем будет увеличиваться - поскольку "технология от месяца к месяцу будет оттачиваться, а конечное производство - нарастать".

Ишмухаметов считает, что постепенно прививки станут "добровольно-принудительными": "Думаю, мы придем к добровольно-принудительному способу введения вакцин. Просто потому, что люди гибнут. Выбор между демократией и здоровьем населения в условиях эпидемии должен быть в пользу здоровья".