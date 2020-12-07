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Иранское судно с зерном село на мель по пути из Астрахани

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Теплоход "Пармис" застрял на мели на 50-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК), сообщает в понедельник региональный главк МЧС.

"Сообщение о ЧП в Икрянинском районе (поселок Федоровка, река Бахтемир) поступило в 15:45 (14:45 по московскому времени). Судно загружено зерном (3 140 тонн). Порт приписки - морской порт Энзели, Иран", - говорится в сообщении.

Судовой экипаж - 11 человек, никто из них не пострадал. Запас еды и воды на 14 суток. Нарушений целостности корпуса судна нет, загрязнения акватории - тоже. Уточняется, что судно вышло из порта Астрахани и шло в порт Амирабад.

Снять в мели судно планируется при помощи теплохода "Георгий Седов".

Иран Астрахань

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