Квота на экспорт зерна из РФ может стать тарифной со ставкой пошлины на пшеницу 25 евро за тонну

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Квота на экспорт зерна из России, которую предлагается ввести с 15 февраля 2021 года, может стать тарифной, поставки пшеницы в ее рамках будут облагаться пошлиной в 25 евро за тонну, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой документов.

"Предлагается сделать квоту на экспорт зерна тарифной, поставки пшеницы в ее рамках будут облагаться пошлиной в размере 25 евро за тонну", – сказал он.

На остальные зерновые культуры, на которые также планируется ввести квоту – рожь, ячмень и кукурузу, пошлина будет нулевой. Поставки зерна вне квоты предлагается ограничить пошлиной в размере 50% от таможенной стоимости, но не ниже 100 евро за тонну.

От предложения сделать ставку пошлины на пшеницу в размере двух тысяч рублей за тонну и введения нетарифной квоты предложено отказаться.

По словам источника, соответствующий проект постановления направлен в правительство.

Квоту предлагается сохранить в прежнем объеме – 17,5 млн. тонн. Срок ее действия – с 15 февраля по 30 июня 2021 года. Она не распространяется на поставки зерна в страны ЕАЭС и на семена зерновых культур.

РФ уже квотировала экспорт зерна в текущем календарном году. Она была нетарифной, ее объем составлял 7 млн тонн. Квота действовала с 1 апреля по 30 июня.

Квотирование экспорта зерна обосновывается необходимость стабилизации ситуации на зерновом рынке РФ.