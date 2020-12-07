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Нефтепродукты разлились в Новгородской области из-за незаконной врезки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Разлив дизельного топлива произошел в Новгородской области из-за незаконной врезки в нефтепровод, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС.

"Происшествие в Пестовском районе области произошло 4 декабря, информация о нем поступила в управление в понедельник", - уточнили в ведомстве.

В пятницу была обнаружена врезка в нефтепровод, принадлежащий ООО "Транснефть-Балтика". Транспортировку топлива по нефтепроводу прекратили.

Около 9,5 куб. м солярки разлилось на площади примерно в 650 кв. м. Следы попадания нефтепродуктов в реку Молога пока не обнаружены.

Последствия происшествия ликвидируются. На месте работают сотрудники ГУМЧС и регионального управления СК.

Новгородская область

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