Нефтепродукты разлились в Новгородской области из-за незаконной врезки

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Разлив дизельного топлива произошел в Новгородской области из-за незаконной врезки в нефтепровод, сообщила пресс-служба регионального ГУМЧС.

"Происшествие в Пестовском районе области произошло 4 декабря, информация о нем поступила в управление в понедельник", - уточнили в ведомстве.

В пятницу была обнаружена врезка в нефтепровод, принадлежащий ООО "Транснефть-Балтика". Транспортировку топлива по нефтепроводу прекратили.

Около 9,5 куб. м солярки разлилось на площади примерно в 650 кв. м. Следы попадания нефтепродуктов в реку Молога пока не обнаружены.

Последствия происшествия ликвидируются. На месте работают сотрудники ГУМЧС и регионального управления СК.