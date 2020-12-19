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В пробах из реки Молога не нашли превышения ПДК после разлива топлива

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В пробах воды из реки Молога не обнаружено превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) после разлива нефтепродуктов из нефтепродуктопровода в Пестовском районе Новгородской области, сообщили "Интерфаксу" в субботу в региональном правительстве.

"Лабораторные анализы показали отсутствие превышений ПДК", - сказал собеседник агентства.

Загрязнение Мологи могло бы угрожать экологии Волги, так как Молога впадает в Рыбинское водохранилище на ней.

Как сообщалось, происшествие на нефтепродуктопроводе ООО "Транснефть-Балтика" произошло 4 декабря. После незаконной врезки дизельное топливо разлилось на площади около 650 кв. м.

Региональное УСК устанавливает обстоятельства разлива. Свою проверку продолжает прокуратура области. Полиция ведет розыск злоумышленников. Ущерб от происшествия пока не называется.

Новгородская область Молога

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