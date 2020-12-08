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Более 670 добровольцев получили вакцину "ЭпиВакКорона"

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Более 670 добровольцев в возрасте от 18 лет получили вакцину от коронавируса научного центра "Вектор" в рамках пострегистрационных исследований, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В рамках пострегистрационных клинических плацебоконтролируемых испытаний вакцины "ЭпиВакКорона" ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора первой дозой вакцины привито 672 добровольца (из 3 тыс. - ИФ) в возрасте старше 18 лет", - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

Там сказали, что вакцину получили также 96 (из 150) добровольцев, участвующих в пострегистрационном клиническом испытании препарата на людях старше 60 лет. "Все добровольцы чувствуют себя хорошо, нежелательных последствий не выявлено", - уточнили в Роспотребнадзоре.

"ЭпиВакКорона" стала второй вакциной от COVID-19, разработанной в РФ. Она была зарегистрирована 14 октября. В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата. Они проходят на двух группах добровольцев старше 60 лет и старше 18 лет.

Вакцина "Вектора" отличается полной безопасностью для добровольцев и простыми условиями хранения и транспортировки - при температуре от 2 до 8 °С.

Для объективной оценки уровня сформировавшегося после введения "ЭпиВакКороны" иммунитета будут использованы ИФА тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ "Вектор".

Хроника 09 января – 08 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Роспотребнадзор Коронавирус Вектор ЭпиВакКорона

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