Россия направила в ВОЗ документы на вакцину "ЭпиВакКорона"

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Документы по вакцине от COVID-19 "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора направлены во Всемирную организацию здравоохранения. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Анна Попова.

"8 декабря во Всемирную организацию здравоохранения направлены документы на еще одну вакцину российскую – это вакцина "ЭпиВакКорона", и мы ждем решения ВОЗ", - сказала Попова в среду на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

По словам Поповой, международное сотрудничество началось еще в январе этого года, когда центр "Вектор" Роспотребнадзора был включен в реестр европейских лабораторий, которые оказывают содействие ВОЗ в диагностике с COVID-19.

Как сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе представительства ВОЗ в России, 1 октября этого года организация направила производителям вакцин против COVID-19 приглашение подать заявление о заинтересованности для проведения оценки ВОЗ (преквалификация и/или список для использования в ЧС).

В настоящее время "ЭпиВакКорона" проходит третью фазу клинических исследований.

Первой российской вакциной от коронавируса стала разработка института имени Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Вакцина успешно прошла все этапы испытаний, и выпущена в гражданский оборот. С 5 декабря масштабная вакцинация "Спутником - V" началась в Москве. Первыми прививают медработников, учителей, соцработников, сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Порядка 50 стран мира заказали у России 1,2 млрд доз данной вакцины.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" была зарегистрирована 14 октября. В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата на 150 добровольцах старше 60 лет и 3 тыс. добровольцев в возрасте от 18 лет. До конца года будет выпущено 50 тыс. доз вакцины, 5 тыс. направят на проведение исследований, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину от COVID-19, которая содержит цельный вирус. До конца декабря препарат будет проходить этап клинических испытаний, в которых участвуют 300 добровольцев. После окончания исследований, ожидается регистрация вакцины. В Центре заявили о готовности выпускать до 10 млн доз вакцины в год.