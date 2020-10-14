Источник узнал о смерти еще одного ребенка от суррогатной матери в Петербурге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Приморском районе Петербурга в квартире найден мертвым пятимесячный ребенок, с ним была няня, рассказал информированный источник "Интерфакса". По предварительным данным, младенец был рожден по программе суррогатного материнства.

Вызов в экстренные службы с проспекта Авиаконструкторов поступил в среду в 11:16 по Москве. Родителей ребенка начали искать.

Официальной информацией о случившемся "Интерфакс" не располагает.

9 октября в городе Коммунар в Ленобласти умер еще один пятимесячный младенец, рожденный суррогатной матерью для граждан Китая. По факту было возбуждено уголовное дело. Как рассказывали в аппарате детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной, родители этого ребенка заключили договор с компанией "Наследие", которая принадлежит агенту из Китая.

Пары из Китая стали жаловаться на невозможность забрать детей у суррогатных матерей из Петербурга из-за того, что границы остаются закрыты в условиях пандемии.

По данным вице-губернатора Олега Эргашева на 16 сентября, с начала года в органах ЗАГС Санкт-Петербурга было зарегистрировано 128 записей о рождении суррогатных детей, родителями которых являются граждане КНР. Несколько десятков детей пока поместили в Дом ребенка №3 Фрунзенского района.

Некоторых других младенцев выписали из роддомов по доверенностям, выданным биологическими родителями на имя третьих лиц. Учет таких детей в Петербурге, контроль за их лечением и условиями их содержания не реализуется.