Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:19Заразились
на 14.10В России 1 340 409+14 231В мире 38 129 806+328 280

Источник узнал о смерти еще одного ребенка от суррогатной матери в Петербурге

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - В Приморском районе Петербурга в квартире найден мертвым пятимесячный ребенок, с ним была няня, рассказал информированный источник "Интерфакса". По предварительным данным, младенец был рожден по программе суррогатного материнства.

Вызов в экстренные службы с проспекта Авиаконструкторов поступил в среду в 11:16 по Москве. Родителей ребенка начали искать.

Официальной информацией о случившемся "Интерфакс" не располагает.

9 октября в городе Коммунар в Ленобласти умер еще один пятимесячный младенец, рожденный суррогатной матерью для граждан Китая. По факту было возбуждено уголовное дело. Как рассказывали в аппарате детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной, родители этого ребенка заключили договор с компанией "Наследие", которая принадлежит агенту из Китая.

Пары из Китая стали жаловаться на невозможность забрать детей у суррогатных матерей из Петербурга из-за того, что границы остаются закрыты в условиях пандемии.

По данным вице-губернатора Олега Эргашева на 16 сентября, с начала года в органах ЗАГС Санкт-Петербурга было зарегистрировано 128 записей о рождении суррогатных детей, родителями которых являются граждане КНР. Несколько десятков детей пока поместили в Дом ребенка №3 Фрунзенского района.

Некоторых других младенцев выписали из роддомов по доверенностям, выданным биологическими родителями на имя третьих лиц. Учет таких детей в Петербурге, контроль за их лечением и условиями их содержания не реализуется.

Китай Петербург Ленобласть Олег Эргашев Анна Митянина ЗАГС

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией

Россия с 1 ноября возобновит авиасообщение с Японией
Навальный попал в больницу

В Кремле заявили, что не готовы к заявленной реакции ЕС на инцидент с Навальным

АТОР оценила итоги "ковидного" туристического сезона в РФ

АТОР оценила итоги "ковидного" туристического сезона в РФ

Лавров пообещал зеркальный ответ РФ на санкции по "делу Навального"

Лавров пообещал зеркальный ответ РФ на санкции по "делу Навального"

Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС

Корабль "Союз МС-17" установил рекорд скорости полета к МКС

Бывший глава Удмуртии приговорен к десяти годам колонии

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Лавров предложил российское наблюдение на линии соприкосновения в Карабахе

Пандемия коронавируса

В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч

В России число случаев COVID-19 за сутки впервые превысило 14 тысяч

ФМБА разработало новое лекарство от коронавируса

Ростехнадзор назвал четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');