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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:57Заразились
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В Роспотребнадзоре заметили начало стабилизации в ситуации с COVID-19

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с темпами прироста коронавируса в РФ начала стабилизироваться, но отказываться от соблюдения мер предосторожности нельзя, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова

"Темп прироста начал потихонечку стабилизироваться (...). Если мы будем делать всё, как следует, как положено, как надо сегодня, чтобы нам вместе с близкими в семье встретить Новый год, хорошо провести, чтобы не заразиться, надо соблюдать правила поведения в течение всех праздников", - сказала Попова во вторник в эфире радио "Комсомольская правда".

По ее словам, от тщательного соблюдения гражданами мер предосторожности по коронавирусу зависит дальнейшее развитие эпидемиологической ситуации в РФ. "Тогда будет хороший прогноз. Весь прогноз в наших руках", - сказала Попова.

По данным оперативного штаба, суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России во вторник составил почти 26,1 тыс.

Роспотребнадзор Анна Попова коронавирус

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