В России за сутки выявлено 26 тыс. новых заболевших коронавирусом

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Еще 26 097 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в России за последние сутки, сообщает оперштаб.

В Москве выявлено 5232 новых эпизода инфицирования.

За сутки в стране скончались 562 человека с COVID-19. Общее число жертв вируса достигло 44 159.

Поправились и выписаны за сутки 24 938 пациентов. За весь период выздоровело 1 млн 981 526 человек.

За все время пандемии в России было зафиксировано 2 млн 515 009 случаев коронавируса.

Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 489 324.

Новые случаи за сутки были выявлены во всех 85 регионах страны. Второе место удерживает Петербург с 3 734 новых зараженных. Еще 1 341 случаев - в Московской области, 482 - в Нижегородской области, 472 - в Карелии, 398 - в Архангельской области, 382 - в Свердловской области, 379 - в Воронежской области, 368 - в Ростовской области, 367 - в Вологодской области, 337 - в Красноярском крае, 334 - в Хабаровском крае, 309 - в Пермском крае, 300 - в Челябинской области. В остальных субъектах менее 300 эпизодов.