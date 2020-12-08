Роспотребнадзор посоветовал встретить Новый год дома в кругу семьи

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала в этот раз отмечать Новый год в кругу семьи, на свежем воздухе или за городом, а также отказаться от походов в гости, иначе велик риск распространения коронавируса.

"Четко нужно понимать механизм заражения этой инфекции (...) Если мы общаемся в своем коллективе, в своей семье все время и каждый день, то мы уже этот контакт имеем. Вот этим кругом я бы сегодня предложила встретить Новый год - вот этим кругом людей, которые общаются между собой, которые уже знакомы по вирусной составляющей", - сказала она в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Попова также не рекомендовала ходить на Новый год в гости: "В своей семье я этого делать не советую. Я этого делать не буду. По возможности свежий воздух, да - за город, да - активные виды спорта, в зависимости от того, что будет с погодой".

"Провести время с детьми на свежем воздухе, но своей семьей. Иначе риски очень велики. Сегодня это нужно сделать так", - добавила Попова.

Если Новый год планируется отметить в людном месте, то, по ее словам, необходимо быть в маске, так как она защищает и значительно снижает риск заражения.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что проведение праздников в большой компании приводит к высокому риску распространения коронавируса, так как "когда мы сидим все вместе за столом, когда мы общаемся, мы все равно разговариваем". "И когда мы дружно сидим за столом, ну какие уже маски, ну какая дистанция, особенно когда праздничный стол, когда за полночь, и вот это как раз зона риска", - пояснила она.

"Если один будет заболевший, который не знает о своем заболевании... Ни один же сегодня нормальный человек не пойдет специально заражать своих близких.. А он хорошо себя чувствует, а у него праздничное настроение, ему весело, он прививку не делал, поэтому он употребил, он поет, он энергично общается... Поэтому люди, которые сидят с ним за одним столом, к Рождеству будут иметь крайне большие неприятности со здоровьем", - предупредила Попова.