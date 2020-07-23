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"Т Плюс" и "Хевел" начали переговоры об объединении солнечных активов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ПАО "Т Плюс" и ГК "Хевел" ведут переговоры об объединении активов обеих компаний в сфере солнечной энергетики. Об этом рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров.

Речь идет о консолидации как построенных, так и планируемых к строительству солнечных электростанций "Т Плюс" и "Хевел". Общая мощность консолидированных активов может достигнуть 1,5 ГВт, сказал он.

По словам источника, целью объединения активов является операционная и финансовая синергия. Сейчас сделка проходит согласования и разрешительные процедуры.

В четверг "Т Плюс" сообщила, что совет директоров компании рассмотрит вопрос о сделке с солнечными активами. В компании не стали комментировать повестку заседания.

Рассмотрение вопроса на совете директоров "Т Плюс" станет как раз первым этапом сделки, но в какой форме будет проведена консолидация, пока не раскрывается, говорит источник "Интерфакса".

В "Хевеле" не стали комментировать информацию о возможной сделке.

В "Т Плюс" пока не ответили на запрос, но ранее гендиректор компании Андрей Вагнер говорил, что вариант консолидации солнечных активов с ГК "Хевел" рассматривается.

"Т Плюс" уже реализовала проекты солнечной энергетики на четырех площадках общей мощностью 190 МВт. До 2022 г. планируется ввод еще 25 МВт.

"Хевел" с 2014 года построила 711,5 МВт сетевой солнечной генерации в различных регионах России и в Казахстане. Общий объем проектов сетевой генерации в России до 2022 года составляет 907,5 МВт, в Казахстане – 238 МВт.

"Т Плюс" и "Хевел" объединяет один акционер – структуры "Реновы" Виктора Вексельберга. В состав "Т Плюс" входят электрогенерирующие, газовые и коммунальные активы. В сентябре 2018 года доля принадлежащих Вексельбергу структур в уставном капитале "Т Плюс" снизилась с 57,1% до 39,59%.

"Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. Компания была основана в 2009 году как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы". В конце 2018 года "Роснано" вышла из проекта. В настоящее время "Ренова" владеет 46%, еще 54% принадлежат ООО "Реам менеджмент", единственным владельцем которого является Михаил Сиволдаев.

Т Плюс Хевел

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