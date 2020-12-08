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Главный нарколог РФ разрешил привитым от COVID бокал шампанского

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Один бокал шампанского на Новый год можно выпить, в том числе вакцинированным от коронавируса, заявил главный нарколог России Евгений Брюн.

"Абсолютного запрета нет, насколько я понимаю, но ограничения должны быть. Гинцбург сказал, что на фоне алкоголизации не формируется иммунитет не только при вакцинации, но вообще. Гинцбург разрешил бокал шампанского, и я тоже", - сказал Брюн "Интерфаксу".

Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сказал журналистам, что "напиваться не надо ни при каких обстоятельствах, в том числе и в процессе вакцинации". "Спирт вредно влияет не только на поведение человека, но и на функционирование поведения иммунной системы, но один стакан шампанского никому никогда не вредил, даже иммунной системе", - отметил Гинцбург.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отказаться от алкоголя нужно за две недели до вакцинации от коронавируса и на 42 дня после.

"Как минимум две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием (алкоголя). Выработка иммунитета это - 21 день между двумя инъекциями, и еще 21 день после инъекции - 42 дня. И надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего 42 дня это период формирования иммунитета и в этот момент надо еще поберечься", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Россия коронавирус Евгений Брюн центр имени Гамалеи

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