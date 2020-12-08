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Попова рекомендовала желающим привиться от COVID-19 не пить 56 суток

Попова рекомендовала желающим привиться от COVID-19 не пить 56 суток
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Планирующим привиться от коронавируса необходимо отказаться от алкоголя за две недели до иммунизации и в течение 42 дней после первой инъекции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Как минимум две недели до иммунизации абсолютно точно надо прекратить прием (алкоголя). Выработка иммунитета это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции - 42 дня. И надо четко понимать, что эти 42 дня от первой инъекции до последнего 42 дня это период формирования иммунитета и в этот момент надо еще поберечься", - сказала Попова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

Глава Роспотребнадзора отметила, что употребление алкоголя приводит к напряжению всей системы дезинтоксикации организма, которая приводит к снижению формирования иммунитета организма.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что все, кто будет прививаться, должны будут в течение 42 дней ограничить употребление алкоголя.

В свою очередь Попова отметила, что масштабная вакцинация от COVID -19 в России уже стартовала в России.

Она также назвала группы риска, которые должны быть вакцинированы.

"Группы риска определены сегодня - это, конечно, люди, имеющие высокий риск профессиональный - это врачи, учителя и целый ряд других профессий. Это люди с ослабленным здоровьем. Мы считаем, что это должны быть и люди старшего поколения",- сказала глава ведомства.

В РФ на сегодня зарегистрировано 2 млн 515 009 случаев (+ 1%) заражения коронавирусной инфекцией, 44 159 человек умерли, 1 млн 981 526 выздоровели после COVID-19/ Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 489 324.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Россия коронавирус Роспотребнадзор Анна Попова

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