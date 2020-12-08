Мурашко допустил заражение COVID в течение 42 дней после первой инъекции

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допускает возможность заболевания коронавирусом после вакцинации, объясняя это тем, что организму необходимо время для формирования иммунитета.

"Иммунитет формируется в течение 42 дней. За эти 42 дня проводятся две аппликации (инъекции вакцины). (Одна) в первые сутки, вторая аппликация через 21 день. И после второй аппликации там нужно еще 21 день организму для того, чтобы сформировать иммунитет. На протяжении 42 дней, пока идет формирование иммунитета, заражение, заболевание возможно", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" (ВГТРК).

По словам главы ведомства, после 42 дней, когда человек сталкивается с больным коронавирусом, "иммунитет позволяет ему в быстрый период преодолеть это. Включается иммунная система, которая подавляет размножение вирусов".

Мурашко сообщил, что российская вакцина "Спутник V" поступила в половину регионов России. И после 10 декабря начнется поставка во все регионы", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на канале "Россия 1" во вторник.

По его словам, в настоящее время вакцины, в частности, уже получили Москва, Московская область, Новосибирск, республика Коми и ряд других регионов.

"В первую очередь прививаются медицинские работники, те, которые стоят на защите здоровья граждан нашей страны. И они входят в максимальную категорию риска. И для того, чтобы обеспечить медицинской помощью наших сограждан, мы должны начать вакцинацию, конечно же, с медицинских работников. Также учителя, социальные работники", - сказал Мурашко.

Он сообщил, что далее вакцинация будет расширена на "категории риска, пациентов, имеющих хронические заболевания, тот персонал, который обеспечивает круглосуточную работу определенных служб жизнеобеспечения".