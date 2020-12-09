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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:29Заразились
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В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 26 190 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

После резкого подъема числа заболевших коронавирусом в конце прошлой недели, в начале текущей недели отмечается снижение числа новых случаев. В скачкообразном росте эпидемиологи не видят пессимистического прогноза в развитии ситуации.

В Москве за минувшие сутки выявлено 5 145 новых случаев COVID-19, зарегистрировано 75 смертей, 5 746 были выписаны по выздоровлению.

В целом по стране за сутки умерли 559 пациентов, выписаны по выздоровлению 26 266 человек. Нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 541 тыс. 199 случаев коронавирусной инфекции (+1%), 44 718 умерших и 2 млн 007 тыс. 792 выписанных. Лечение продолжают 488 689 пациентов.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 761 новый случай COVID-19 зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 372 - в Московской области, 494 - в Нижегородской области, 396 - в Архангельской области, 388 - в Карелии, 385 - в Свердловской области, 380 - в Воронежской области, 372 - в Ростовской области, 368 - в Вологодской области, 340 - в Красноярском крае, по 335 - в Псковской области, Хабаровском крае.

Еще 314 случаев - в Пермском крае, 301 - в Челябинской области, 287 - в Мурманской области, 285 - в Коми, 284 - в Ульяновской области, 281 - в Самарской области, 278 - в Крыму, 265 - в Забайкальском крае, 263 - в Иркутской области, 261 - в Волгоградской области, 259 - в Саратовской области, 256 - в Кировской области, 243 - в Омской области, 239 - в Бурятии, 238 - в Приморском крае, 233 - в Ставропольском крае, по 222 - в Ханты-Мансийском АО, Алтайском крае, 220 - в Тверской области, 218 - в Ленинградской области, 217 - в Калининградской области, 211 - в Новгородской области, 203 - в Якутии, 202 - в Тульской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 594 случая заражения коронавирусом
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