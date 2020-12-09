Следственный комитет Петербурга провел ночной рейд по барам

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Следователи Следственного комитета проверили работу баров Петербурга в ночь на 9 декабря, сообщает в среду пресс-служба управления СКР по городу.

В результате проверки в центре города были обнаружены три заведения, которые работали, несмотря на ограничения Смольного. Следователи изъяли документацию, электронные носители информации, проводятся проверки.

В рейде приняли участие сотрудники полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города.

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00.

Кроме того, с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только навынос.

Между тем более сотни баров и ресторанов Санкт-Петербурга заявили о намерении работать в новогоднюю ночь вопреки запрету городских властей.