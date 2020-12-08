Более 100 заведений Петербурга отказались закрываться в новогоднюю ночь

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Более сотни баров и ресторанов Санкт-Петербурга заявили о намерении работать в новогоднюю ночь, несмотря на запрет городских властей.

Заявление рестораторов опубликовано на сайте "Карта сопротивления". На интерактивную карту нанесено более сотни заведений, не признающих ограничения городских властей. При этом добавить на карту бар или кальянную может как администрация, так и рядовой посетитель.

"Мы пообщались с владельцами нескольких баров и поняли их простую мотивацию не соблюдать постановление №121: они уже мертвы, если исполнят его. Если они будут работать как раньше, то есть призрачный шанс выжить. Также нам стало известно, что большинству заведений помогают умелые юристы, ведущие войну еще с первой волны (пандемии коронавируса - ИФ)", - говорится в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что несмотря на ограничения в работе ресторанов и баров, в Петербурге продолжают работу новогодние ярмарки и фестивали, площадки для мероприятий, проходят массовые спортивные события.

Ранее Межотраслевой координационный совет гостеприимства и услуг Санкт-Петербурга направил открытое письмо губернатору Александру Беглову, в котором выразил категорическое несогласие с постановлением от 2 декабря 2020 года и мерами по закрытию всей туристической отрасли. По словам представителей индустрии, жесткие ограничения вызвали массовые аннуляции туров.

Новогодние ограничения по коронавирусу в Петербурге

В начале декабря власти Петербурга ввели дополнительные ограничения по коронавирусу на период новогодних праздников. С 4 декабря ужесточаются требования к проведению мероприятий численностью более 50 человек, закрываются аквапарки и океанариумы.

С 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только 6:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа предприятий общественного питания приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

С 30 декабря по 10 января запрещается доступ посетителей в музеи и театры, на выставки и концерты, а также проведение в помещениях любых мероприятий численностью более 50 человек.