Силовики в Петербурге усилят проверки заведений общепита по ночам

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Власти Петербурга и правоохранительные органы намерены ужесточить контроль за барами и ресторанами, работающими в ночное время, несмотря на ограничения.

"Мы будем усиливать рейды, и правоохранительные органы со своей стороны будут усиливать проверки", - сообщил журналистам в среду первый заместитель председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов.

По его словам, запреты Смольного нарушают лишь 1-2% от всех заведений общепита, которых в городе около 8 тыс. "И эти 1-2% несут на самом деле довольно значимую угрозу", - отметил Ситов.

Старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Петербургу Сергей Капитонов в свою очередь заявил, что по фактам работы баров в ночное время могут быть возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

В ночь на среду сотрудники СК, полиции, Росгвардии, Роспотребнадзора и комитета по контролю за имуществом города проверили работу баров. В результате удалось выявить три заведения в центре северной столицы, которые работали, несмотря на ограничения Смольного. По выявленным фактам начаты проверки.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, после рейда в полицию до приезда следователей СК были доставлены три человека.

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00.

Кроме того, с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только на вынос.

Между тем более сотни баров и ресторанов Петербурга заявили о намерении работать в новогоднюю ночь вопреки запрету городских властей.