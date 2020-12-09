Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

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Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Столичные власти проверяют информацию об утечке персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Отмечается, что о результатах проверки будет объявлено дополнительно.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что был выложен текстовый файл, содержащий ссылки на архив с персональными данными москвичей. Через некоторое время пост с файлом был удален, но запись о нем сохранилась на сайтах сбора телеграм-статистики.