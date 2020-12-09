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В мэрии Москвы выявили передачу данных COVID-пациентов третьим лицам

По данным департамента информационных технологий, утечка произошла без хакерского вмешательства

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Утечка данных из системы о переболевших в Москве COVID-19 произошла из-за человеческого фактора, хакерского вмешательства не было, заявил глава департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко.

"В ходе проверки информации об утечках персональных данных москвичей, переболевших коронавирусом, было установлено, что взломов и какого-либо другого несанкционированного вмешательства в работу информационных систем правительства Москвы не было. Утечка произошла вследствие человеческого фактора: сотрудники, которые занимались обработкой служебных документов, допустили передачу этих файлов третьим лицам", - приводит слова Лысенко оперативный штаб по контролю за коронавирусом.

По его словам, проверка продолжается, по ее результатам будут приняты соответствующие меры.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что был выложен текстовый файл, содержащий ссылки на архив с персональными данными москвичей. Через некоторое время пост с файлом был удален, но запись о нем сохранилась на сайтах сбора телеграм-статистики.

Москва

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