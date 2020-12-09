Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

Госдума сняла с рассмотрения проект о порядке введения дистанционного образования

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду сняла с рассмотрения резонансный законопроект о разграничении полномочий министерств по утверждению порядка применения дистанционного образования.

"К нам поступает огромное количество обращений по данному законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке (...) нам правильно было бы пригласить и врачей, тех, кто отвечает за ситуацию, связанную с пандемией, чтобы понять, насколько такое решение необходимо принимать сейчас. Нам надо пригласить и учительское сообщество, с ними обсудить, насколько они готовы", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума единогласно проголосовала за снятие вопроса с рассмотрения.

В РоссииПремьер предложил создать нормативную базу для дистанционного образованияЧитать подробнее

В то же время глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что законопроект имеет чисто технический характер.

"В данном законопроекте вообще речи не идет, вводить или не вводить электронное обучение. Речь идет о некоторых технических деталях того, как это осуществлять, когда оно уже введено. Это законопроект, который содержит в себе моменты, которые, на мой взгляд, могут быть отрегулированы подзаконными актами. Поэтому какой-то спешки в принятии этого закона именно сейчас нет", - сказал Никонов.

Законопроект (957354-7) предлагает закрепить разделение полномочий Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РФ по установлению порядка применения дистанционного образования в законе "Об образовании в РФ" (273-ФЗ). Документ был внесен группой сенаторов Совета Федерации в мае 2020 года.

Госдума

Новости по теме

Новости

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

Песков опроверг сообщения об одинаковых кабинетах для Путина

Госдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенатором

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

В Туле задержали молодого человека, планировавшего нападение на школу

Пандемия коронавируса

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях
Пандемия коронавируса

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

В России за сутки зарегистрировали еще 26 190 случаев COVID-19

Возбуждено дело о краже с самолета "судного дня" в Таганроге

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

Москва начала проверку информации об утечке данных переболевших COVID

На острове Русский снова произошли энергоаварии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');