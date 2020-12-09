Госдума сняла с рассмотрения проект о порядке введения дистанционного образования

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в среду сняла с рассмотрения резонансный законопроект о разграничении полномочий министерств по утверждению порядка применения дистанционного образования.

"К нам поступает огромное количество обращений по данному законопроекту с просьбой его дополнительно обсудить, не рассматривать в спешном порядке (...) нам правильно было бы пригласить и врачей, тех, кто отвечает за ситуацию, связанную с пандемией, чтобы понять, насколько такое решение необходимо принимать сейчас. Нам надо пригласить и учительское сообщество, с ними обсудить, насколько они готовы", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума единогласно проголосовала за снятие вопроса с рассмотрения.

В то же время глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов отметил, что законопроект имеет чисто технический характер.

"В данном законопроекте вообще речи не идет, вводить или не вводить электронное обучение. Речь идет о некоторых технических деталях того, как это осуществлять, когда оно уже введено. Это законопроект, который содержит в себе моменты, которые, на мой взгляд, могут быть отрегулированы подзаконными актами. Поэтому какой-то спешки в принятии этого закона именно сейчас нет", - сказал Никонов.

Законопроект (957354-7) предлагает закрепить разделение полномочий Министерства просвещения и Министерства науки и высшего образования РФ по установлению порядка применения дистанционного образования в законе "Об образовании в РФ" (273-ФЗ). Документ был внесен группой сенаторов Совета Федерации в мае 2020 года.