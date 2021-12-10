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Совфед отклонит закон о дистанционном обучении из-за ошибки Минпросвещения

Матвиенко сравнила действия сотрудников ведомства с "мышиной возней" под столом

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сенаторам придется отклонить закон о дистанционном обучении из-за ошибки, которая меняет всю его суть, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ответственность за ошибку в тексте она возложила на статс-секретаря - замминистра просвещения Андрея Корнеева.

Об ошибке спикер рассказала на ежегодном совещании со статс-секретарями ведомств.

"Идет закон. Приняли в первом чтении, во втором. Во втором чтении взяли и вычеркнули два слова, что концептуально поменяло закон. В частности, закон о подготовке кадров, где речь идет о дистанционном обучении... В итоге мы вынуждены будем 15 числа отклонить этот закон и попросить Государственную Думу внести технические правки", - сказала она.

В этом случае для исправления ошибки не потребуется создавать согласительную комиссию депутатов и сенаторов, как это происходит в случае отклонения закона Советом Федерации.

"Я считаю, что это ваша ошибка. Сейчас все говорят, что она техническая, можно по-разному назвать, но она меняет суть закона, который внесен, - сказала Матвиенко Корнееву. - Мы не можем согласиться с тем, что делает Минпросвещения. Так не делается. Когда под столом начинается мышиная возня, она все равно вылезает рано или поздно. И это не к лицу министерству, которое таким стилем пользуется".

Она попросила Корнеева впредь прорабатывать возникающие правки и уточнения в законопроектах с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации.

Минпросвещения Валентина Матвиенко Андрей Корнеев Совет Федерации

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