Премьер предложил создать нормативную базу для дистанционного образования

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В России нужно создать нормативную базу для цифровой образовательной среды и подготовить педагогов к возможному онлайн-обучению, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Он сказал это в Госдуме, где представляет свой первый отчет о работе правительства.

"Сейчас уже идет подготовка к новому учебному году. Мы видим, насколько важно технологически оснастить школы, колледжи и вузы, подготовить педагогов не только к работе в обычном режиме, но и к возможному онлайн-обучению. Создать качественный контент", - отметил он.

По его данным, спрос на обучение в дистанционном формате сохраняется, а дополнительное образование в режиме онлайн стало популярным среди людей всех возрастов.

"Подчеркну - это не означает отказа от традиционных форм образования. Компьютер не заменит живое общение учителя и ученика. Мы говорим о разумном и оправданном использовании цифровых технологий в дополнение к традиционному обучению", - заявил премьер.

Такой подход также расширяет возможности программ непрерывного образования и повышения квалификации, считает Мишустин.

По его словам, к 2024 году планируется увеличить набор на IT-специальности в вузах в 2,5 раза. Кроме того, в ближайшее время вузы будут сориентированы на подготовку квалифицированных кадров в соответствии с потребностями экономики регионов.

Глава правительства заявил, что со следующего года на портале "Работа в России" появится сервис, который поможет будущим выпускникам найти место для стажировки и трудоустройства. "Также можно получить дополнительное профессиональное образование на базе "Ворлдскиллс Россия". Это будет доступно не только выпускникам, но и уже работающим гражданам", - добавил он.