В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

Архивное фото Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что сопротивление некоторых заведений в Санкт-Петербурге ограничительным мерам отражается на гражданах, но признают огромные потери ресторанов и туристического бизнеса в нынешних условиях.

"Кремль не может в это вмешиваться, все-таки это прерогатива властей региона. Но, конечно, создание каких-то движений "сопротивления", вот это ресторанное движение - это получается сопротивление не региональным властям, а сопротивление людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, будет ли Кремль вмешиваться в ситуацию, сложившуюся в Санкт-Петербурге, где некоторые рестораны выступили против запрета на работу в новогодние праздники из-за коронавируса и обратились к президенту.

Песков подчеркнул, что Санкт-Петербург, к сожалению, в данный момент по эпидемиологической ситуации "находится у красной черты". "Там очень напряженная ситуация, и власти региона делают все возможное, чтобы справиться с этой огромной волной эпидемии. И на этом фоне, конечно, какие-то ресторанные протесты - это просто неуважение к людям. Вместе с тем, конечно, есть и вопрос бедственного положения бизнеса", - сказал пресс-секретарь главы государства.

В Кремле отметили, что рестораны и туристический бизнес во многих регионах страны "имеют огромные потери", и во всех странах мира убытки этих отраслей исчисляются миллиардами долларов.

"Другое дело, что диалог, конечно, надо выстраивать, и надо просто совместно искать какие-то пути выхода. И мы не сомневаемся в том, что такой диалог будет налажен", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли в таком вопросе компромиссное решение, он сказал: "Это зависит от властей. Властям виднее на местах. Сейчас в Питере действительно ситуация настолько тяжелая, что, конечно же, в первую очередь надо думать о безопасности людей".

Согласно постановлению правительства Петербурга, в рамках борьбы с распространением коронавируса работа ресторанов и баров в городе ограничена до 23:00. С 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января предприятия общепита смогут принимать посетителей только с 06:00 до 19:00. С 30 декабря по 3 января работа ресторанов и баров приостанавливается полностью, они смогут работать только навынос.

Между тем более сотни баров и ресторанов Санкт-Петербурга заявили о намерении работать в новогоднюю ночь вопреки запрету городских властей.