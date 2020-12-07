Беглов признал, что Петербург оказался на грани полного локдауна

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Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что Петербург близок к полному локдауну.

"Для Петербурга наступило время, когда совсем немного отделяет нас от полного локдауна. Борьба с эпидемией - это взаимная ответственность. Давайте воспользуемся шансом и будем соблюдать правила", - сказал Беглов в еженедельном радиообращении.

Он констатировал, что петербургские больницы и поликлиники работают на максимальной мощности, а врачи - на пределе эффективности.

"До Нового года нам есть, куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше - "красная черта", за которой - отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим", - предупредил губернатор.

Специализированные стационары для приема больных с COVID-19 в Санкт-Петербурге ежедневно принимают по 800 новых пациентов. Беглов пояснил, что к концу прошлой недели в стационарах немного увеличилось число свободных коек, но это произошло не за счет снижения числа госпитализаций, а за счет долечивания коронавирусных больных на дому.

Он добавил, что в городе для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями уже развернуты 11 тысяч специализированных коек, до конца года их число могут увеличить до 13 тысяч.

По данным на 7 декабря, суточный прирост в Петербурге достиг 3741.