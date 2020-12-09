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Спикер парламента Петербурга опроверг сообщения об обысках у его дочки

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров назвал вбросом сообщения об обысках у его дочери Анны Селегень.

"Мы же понимаем, что это вброс, какие деньги за это платятся. Это бесчестно, и это не в традициях города-героя Ленинграда, ленинградской журналистики", - заявил Макаров журналистам в среду.

"Мои дочери бизнесом не занимаются, я это уже несколько раз подчеркивал. Если и есть у них родственники, которые этим занимаются с 1980-х годов, они никакого отношения к бюджету города не имеют, принципиально не имеют. Сделали себя сами - великие люди, великие умы, занимающиеся ракетно-космической техникой всю жизнь", - добавил он.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил об обысках у дочери Макарова. По сообщениям анонимных источников, они могли быть связаны с деятельностью ранее принадлежавшей ей строительной компании.

Правоохранительные органы официально не подтверждали информацию об обысках.

Петербург Вячеслав Макаров Анна Селегень

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