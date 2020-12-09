Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:58Заразились
на 09.12В России 2 541 199+26 190В мире 68 225 587+634 394

Центр "Вектор" создал экспресс-тест на коронавирус

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" разработал экспресс-тест на коронавирус, который может определить наличие иммуноглобулина G за 18 минут, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Был разработан спектр экспресс-тестов, для выявления специфических иммуноглобулинов G к коронавирусу методом ИФА за принципиально более сжатый срок для самого проведения исследования, требуется всего 18 минут для проведения скрининга", - сказал Максютов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям в среду.

Отмечается, что такая тест-система увеличивает производительность скрининга в шесть раз без дополнительных ресурсов диагностических лабораторий.

Новость дополняется

Вектор коронавирус

Новости

Минздрав продлил еще на год порядок получения медсправки для водителей

Минздрав продлил еще на год порядок получения медсправки для водителей

Экс-главу нижегородского УФСИН задержали за "откаты" от подчиненных

Экс-главу нижегородского УФСИН задержали за "откаты" от подчиненных

Дума приняла закон о переводе Волгоградской области на московское время

Госдума приняла закон о гарантиях экс-президенту РФ и членам его семьи

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

В Кремле дистанцировались от конфликта властей Петербурга и рестораторов

Песков опроверг сообщения об одинаковых кабинетах для Путина

Госдума приняла закон о праве экс-президента РФ стать сенатором

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

Посольство РФ назвало ошибкой арест россиянина в Дании

В Туле задержали молодого человека, планировавшего нападение на школу

Пандемия коронавируса

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях

Проверки в РФ показали редкие случаи обнаружения коронавируса на поверхностях
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');