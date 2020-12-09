Центр "Вектор" создал экспресс-тест на коронавирус

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Научный центр "Вектор" разработал экспресс-тест на коронавирус, который может определить наличие иммуноглобулина G за 18 минут, сообщил гендиректор научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов.

"Был разработан спектр экспресс-тестов, для выявления специфических иммуноглобулинов G к коронавирусу методом ИФА за принципиально более сжатый срок для самого проведения исследования, требуется всего 18 минут для проведения скрининга", - сказал Максютов на Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям в среду.

Отмечается, что такая тест-система увеличивает производительность скрининга в шесть раз без дополнительных ресурсов диагностических лабораторий.

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