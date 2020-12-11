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В РФ начались постклинические испытания вакцины центра "Вектор"

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о начале постклинических испытаний вакцины производства центра "Вектор".

"Сегодня начались постклинические испытания новой вакцины производства компании "Вектор" Роспотребнадзора. Их результаты будут подведены в январе и тогда же начнется еще более широкое применение этой вакцины", - сказал Мишустин на совещании с производителями вакцин.

По его словам, уже сегодня можно сказать, что "Россия занимает лидирующие позиции в мире по организации вакцинации людей".

Российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября и стала второй вакциной после "Спутник V". В ноябре начались пострегистрационные исследования препарата на добровольцах в возрасте от 18 лет. До конца года будет выпущено 50 тыс. доз вакцины, 5 тыс. направят на проведение исследований, оставшиеся будут вводиться в гражданский оборот. Массовое производство вакцины запланировано на начало 2021 года.

Вторая вакцина от коронавируса основана на рекомбинантном штамме вируса везикулярного стоматита. Говоря об особенностях вакцины, в "Векторе" ранее сообщили, что "она базируется на безопасном рекомбинантном вирусном векторе, который при инокуляции (прививке - ИФ) обеспечивает внутриклеточный синтез компонентов вируса SARS-CoV-2, тем самым индуцируя формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа (образование антител - ИФ)".

В "Векторе" отмечали, что наличие не одной, а нескольких вакцин является преимуществом. "О том, какую нишу сможет занять вакцина на основе вируса везикулярного стоматита, можно будет сказать после завершения всех необходимых исследований", - подчеркнули там.

Михаил Мишустин Вектор коронавирус

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