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Мишустин раскритиковал правительство за рост цен на продукты

Мишустин раскритиковал правительство за рост цен на продукты
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подверг критике действия министерств, не отреагировавших должным образом на рост цен на отдельные продукты, напомнил им о должностных обязанностях.

"Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию, хотя все инструменты у вас есть? Недооценили риск, пустили на самотек", - сказал Мишустин в ходе очередного заседания правительства в четверг.

Он напомнил, что накануне на совещании по экономическим вопросам у президента РФ обсуждался рост цен на ряд продуктов. "Это крайне чувствительная для людей тема. В условиях снижения доходов подобное просто недопустимо. И по поручению главы государства мы должны принять конкретные меры, чтобы эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты", - сказал премьер.

"Уважаемые коллеги, хочу напомнить, что еще осенью мы видели эту тенденцию, обращали на это внимание, но многие из вас объясняли такой рост лишь сезонным фактором, не учитывая и увеличение объемов экспорта этих товаров, и динамику мировых цен на эти продукты, рост курса, сокращение производства ряда товарных позиций. Но сезонность изменилась, а ситуация не улучшилась", - отметил Мишустин.

Премьер поручил вице-премьерам, министрам и главам профильных ведомств принять меры для урегулирования ситуации с ростом цен на продукты питания. Федеральной налоговой службе поручено напрямую докладывать премьеру о ценах на продукты каждый понедельник, а помощнику премьера Игорю Артемьеву необходимо будет обобщать всю информацию от министерств и ведомств и готовить еженедельный отчет. Вице-премьеру Дмитрию Григоренко поручено лично контролировать исполнение всех поручений.

"Министру сельского хозяйства сегодня необходимо провести переговоры с производителями, подключить, конечно, к этой работе Федеральную антимонопольную службу, Федеральную налоговую службу", - сказал он. Мишустин поручил своему первому заместителю Андрею Белоусову принять участие в этих переговорах.

"Мы видим, что дефицита продуктов сейчас, действительно, нет. Их производится достаточно, чтобы обеспечить наших потребителей", - подчеркнул он.

Накануне президент РФ Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам, на котором обсуждались меры по обеспечению доступности для россиян основных продуктов питания.

Перед совещанием на встрече с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым он напомнил о дефиците продуктов во времена СССР. "Тогда говорили: "В Советском Союзе есть все, но не всем хватает". Тогда не хватало потому, что дефицит был, а сейчас может не хватать потому, что у людей недостаточно денег для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке", - пояснил глава государства свою мысль.

Позднее, на совещании Путин подчеркнул, что рост цен на базовые продукты питания "пандемией не объяснишь", и потребовал своевременно применять инструменты сдерживания цен.

Михаил Мишустин

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