Трутнев констатировал затянувшееся создание дальневосточной авиакомпании

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Создание авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке РФ затягивается, сказал вице-премьер, полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в четверг во Владивостоке на заседании совета при полпреде.

"У нас есть поручение президента Российской Федерации о создании дальневосточной авиационной компании. Работа, сказать честно, подзатянулась. Она идет долго. Я сегодня предлагаю главам собраться и детально обсудить для того, чтобы уже точно понимали, как мы движемся. Собрать компанию, определить организационные ее принципы работы, права и обязанности всех управляющих органов", - сказал Трутнев.

Проект дальневосточной авиакомпании с российскими самолетами обсуждается последние несколько лет. В Минтрансе ранее предлагали взять за основу авиакомпанию "Аврора": предполагалось, что сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в "Авроре" ее второму акционеру - Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным субъектам ДФО.

Проект в таком виде не устроил главу Якутии Айсена Николаева, который публично критиковал идею Минтранса. Николаев выступал за создание перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии". Вариант с альянсом, "когда несколько авиакомпаний, не объединяясь юридически, действуют в рамках одной территории, делят маршрутную сеть, обеспечивают единую систему продаж, тарифную политику - это вполне стандартная мировая процедура", заявлял Николаев.

В начале сентября Минтранс сообщил, что по итогам очередного совещания с министрами и главами дальневосточных регионов было решено "начать формирование консорциума региональных авиакомпаний". Как один из вариантов организации структуры "обсуждалась возможность управления консорциумом авиакомпанией "Аврора". Юридические и финансовые вопросы будут проработаны в дальнейшем, обещали в Минтрансе.

В октябре Минпромторг РФ назвал срок создания авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке - 2022 год.