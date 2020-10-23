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Минпромторг запланировал создание дальневосточной авиакомпании на 2022 год

Минпромторг запланировал создание дальневосточной авиакомпании на 2022 год
Фото: Reuters

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ заявил, что в 2022 году будет создана авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке, подумать над которой поручал президент Владимир Путин.

"Начиная с 2022 года мы планируем совместно с Минтрансом и министерством по развитию Дальнего Востока создание авиакомпании региональной, которая будет раскатывать фактически ЛМС (легкий многоцелевой самолет - ИФ) "Байкал" на маршрутах Дальнего Востока", - сообщила замдиректора департамента авиапромышленности Минпромторга Анна Панина на заседании комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ в пятницу.

Проект дальневосточной авиакомпании с российскими самолетами обсуждается последние несколько лет. В Минтрансе ранее предлагали взять за основу авиакомпанию "Аврора": предполагалось, что сначала "Аэрофлот" продаст свой контрольный пакет в "Авроре" ее второму акционеру - Сахалинской области, затем в ее капитал будет предложено войти остальным субъектам ДФО.

Но проект в таком виде не устраивал, в частности, главу Якутии Айсена Николаева, который публично критиковал идею Минтранса. Николаев выступал за создание перевозчика на базе альянса существующих авиакомпаний, включая республиканские "Якутию" и "Полярные авиалинии".

В начале сентября Минтранс сообщил, что по итогам очередного совещания с министрами и главами дальневосточных регионов было решено "начать формирование консорциума региональных авиакомпаний". Как один из вариантов организации структуры "обсуждалась возможность управления консорциумом авиакомпанией "Аврора". Юридические и финансовые вопросы будут проработаны в дальнейшем, обещали в Минтрансе.

На итоговой коллегии Минтранса в октябре про "должок" ведомства по созданию дальневосточной авиакомпании напомнил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. "Хочу зафиксировать, что за нами всеми, в том числе за министерством (транспорта - ИФ) и за Росавиацией, есть должок, который называется дальневосточная авиационная компания. Мы пока эту задачу с вами не решили, несмотря на неоднократные поручения президента. Мы должны будем ее решить, эта задача остается", - сказал тогда Белоусов.

Минпромторг РФ Анна Панина

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