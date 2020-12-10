В России за сутки коронавирус выявили еще у 27 927 человек

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 27 927 случаев в 85 регионах, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

В Москве зарегистрировано 6 730 новых случаев COVID-19 за сутки. Умерли 74 человека, 5 820 пациентов были выписаны по выздоровлению.

В целом по стране за сутки умерли 562 пациента, еще 25 877 человек выписаны по выздоровлению. В целом нарастающим итогом в России зарегистрировано 2 млн 569 тыс. 126 случаев коронавирусной инфекции (+1,1%), 45 280 умерших и 2 млн 033 тыс. 669 выписанных. Лечение продолжают 490 177 человек.

Заболеваемость в регионах

По информации оперативного штаба, еще 3 774 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 1 351 - в Московской области, 499 - в Нижегородской области, 433 - в Карелии, по 392 - в Архангельской области, Свердловской области, 381 - в Воронежской области, 378 - в Ростовской области, 371 - в Вологодской области, 339 - в Хабаровском крае, 336 - в Красноярском крае, 312 - в Пермском крае, 299 - в Челябинской области.

Также 290 случаев - в Ульяновской области, 289 - в Крыму, 284 - в Мурманской области, 283 - в Самарской области, 282 - в Коми, 277 - в Иркутской области, 271 - в Псковской области, 264 - в Забайкальском крае, 261 - в Саратовской области, 258 - в Волгоградской области, 248 - в Кировской области, 242 - в Омской области, 237 - в Ставропольском крае, 235 - в Приморском крае, 227 - в Тверской области, 225 - в Бурятии, по 224 - в Ханты-Мансийском АО, Алтайском крае, 218 - в Ленинградской области, 208 - в Новгородской области, 207 - в Тульской области, 205 - в Якутии, 203 - в Калининградской области, 201 - в Удмуртии. В других регионах России суточный прирост не превышает 200.

По данным оперштаба, на текущей неделе увеличилось количество регионов, где темпы прироста составляют менее 1%. К таким регионам относятся Ханты-Мансийский АО. Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Тыва, Карачаево-Черкесия, Ненецкий АО, Кабардино-Балкария, Оренбургская область, Марий Эл, Новосибирская область, Дагестан, Ингушетия, Нижегородская область, Северная Осетия-Алания, Иркутская область, Мордовия, Тюменская область, Алтайский край, Свердловская область, Ставропольский край, Кемеровская область, Краснодарский край, Татарстан.