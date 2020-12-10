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Собянин заявил об отсутствии в планах новых ограничений на праздники

Собянин заявил об отсутствии в планах новых ограничений на праздники
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - На новогодние праздники в Москве не планируют вводить новые ограничения из-за COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Никаких дополнительных ограничений мы не планируем, никаких штрафных и административных санкций дополнительных не планируем", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК). При этом он отметил, что льготы на период праздников не вернут.

Собянин оценивает ситуацию с коронавирусом в Москве как стабильно тяжелую. "Количество госпитализаций за прошлую неделю не изменилось и остается стабильным. Можно сказать, что ситуация более-менее стабильная, но стабильная на высоком, сложном, тяжелом уровне, при котором вся медицинская служба Москвы работает с напряжением. При этом все ее звенья выполняют свои функции", - сказал он.

Мэр отметил, что количество заболевших коронавирусом среди москвичей старшего поколения возрастает. "Мы видим, как уже сегодня в преддверии новогодних праздников наши бабушки и дедушки проявляют излишнюю активность. Их стало больше в магазинах, торговых центрах. Мы видим рост доли заболевших среди старшего поколения, а это значит, рост госпитализаций, тяжелых случаев и, в том числе, смертей", - заявил он, призвав пожилых москвичей оставаться дома.

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Хроника коронавируса. Декабрь.

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Москва Сергей Собянин коронавирус

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