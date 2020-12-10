Преподаватель владимирского вуза проигрывал на ставках кредиты курсантов

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Ленинский райсуд Владимира приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего заместителя начальника курса Владимирского юридического института ФСИН России, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что замначальника курса неоднократно обращался к курсантам с просьбой оформить на себя кредит в Сбербанке на 300 тысяч рублей и передать ему полученные деньги. При этом преподаватель сообщал, что деньги нужны ему для покупки строительных материалов, а взятые курсантами кредиты и проценты по ним он лично погасит. Намерения возвращать долг у него не было.

Общая сумма похищенных средств составила 4,6 млн рублей. Подсудимый пояснил, что полученные деньги он проиграл на ставках в букмекерской конторе.

Фигурант признан виновным по статье о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Осужденного лишили возможности занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий в государственных учреждениях, сроком на полтора года.