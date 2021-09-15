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Экс-начальник владимирского вуза ФСИН осужден условно за поборы с курсантов

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Суд приговорил бывшего начальника Владимирского юридического института ФСИН Сергея Бабурина к полутора годам лишения свободы условно с годовым испытательным сроком за превышение должностных полномочий, сообщает в среду управление СКР по региону.

Установлено, что в течение нескольких лет курсанты сдавали деньги на покупку спортивной формы с символикой института, тогда как деньги, которые ФСИН России выделяла на закупку этих костюмов, руководство вуза расходовало на иные цели. Так, в 2017 году спортивная форма была приобретена за счет курсантов 1-4 курсов, а в 2018 и 2019 годах - на деньги курсантов первого курса.

Кроме того, весной 2020 года Бабурин поручил подчиненным собрать с курсантов деньги для покупки лекарств, которые должны были предоставляться бесплатно в ведомственной поликлинике. Таким образом с 411 учащихся незаконно собрали не менее 148 тыс. рублей.

В декабре 2020 года Ленинский суд Владимира приговорил к трем годам лишения свободы бывшего замначальника курса Владимирского юридического института ФСИН. Суд установил, что он неоднократно просил, чтобы курсанты оформили на себя кредит в банке на 300 тыс. рублей и передали ему полученные деньги. Преподаватель говорил, что деньги нужны ему для покупки стройматериалов, а взятые курсантами кредиты и проценты по ним он погасит. Однако на самом деле таких намерений у нег не было, и общая сумма похищенных им денег составила 4,6 млн рублей.

В суде мужчина заявил, что на полученные таким образом деньги он делал ставки в букмекерской конторе и всё проиграл.

ФСИН Владимир

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