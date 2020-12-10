Освобожденные в Ливии россияне вылетели на родину

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Российские граждане Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, которые были задержаны в Ливии в 2019 году, а в четверг освобождены, летят в Россию из Триполи чартерным рейсом, сообщил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Посылали самолет, посылали представителя МИД, бывшего нашего посла в Ливии", - сказал он "Интерфаксу" в четверг.

По словам замминистра, "они утром вылетели из Триполи, туда прилетел наш представитель Иван Молотков".

Как подчеркнул высокопоставленный дипломат, для освобождения россиян "потребовалось много усилий". "Я сейчас говорил с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии, поблагодарил его за содействие, хотя пришлось долго ждать этого момента, к сожалению".

По словам Богданова, россияне "сели в самолет здоровые, в хорошем настроении, естественно, ведь на родину возвращаются".

Сотрудники "Фонда защиты национальных ценностей", граждане РФ Шугалей и Суэйфан были арестованы в Ливии в мае 2019 года.