Задержанные в Ливии россияне освобождены

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Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники "Фонда защиты национальных ценностей", граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан, более полутора лет назад задержанные в Ливии, освобождены, сообщил глава фонда Александр Малькевич.

"Максим Шугалей и Самер Суэйфан едут домой из Ливии! Сегодня в 14:27 они были освобождены", - сказал Малькевич "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что освобождение россиян стало возможным благодаря "сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими министерством обороны и министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно".

Российские граждане были арестованы в Ливии в мае 2019 года.