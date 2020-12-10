Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:36Заразились
на 10.12В России 2 569 126+27 927В мире 68 894 596+669 009

Задержанные в Ливии россияне освобождены

Задержанные в Ливии россияне освобождены
Фото: Reuters

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники "Фонда защиты национальных ценностей", граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан, более полутора лет назад задержанные в Ливии, освобождены, сообщил глава фонда Александр Малькевич.

"Максим Шугалей и Самер Суэйфан едут домой из Ливии! Сегодня в 14:27 они были освобождены", - сказал Малькевич "Интерфаксу" в четверг.

Он отметил, что освобождение россиян стало возможным благодаря "сложнейшей практически спецоперации, проведенной российскими министерством обороны и министерством иностранных дел, а также благодаря усилиям других организаций, которые будут названы отдельно".

Российские граждане были арестованы в Ливии в мае 2019 года.

Ливия

Новости

Обвиняемым в шпионаже в Дании назвали ученого-химика Никифорова

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи заявил о готовности передать Турции вакцину для проверки

Избранный президент Молдавии стала беспартийной

Избранный президент Молдавии стала беспартийной

Суд Румынии снял аресты с активов структур "ЛУКОЙЛа" и оправдал всех обвиняемых

Пандемия коронавируса

В мире COVID-19 заразились более 68,8 млн человек, умерли 1,56 млн

Документы по вакцине Pfizer и BioNTech попали к хакерам

Что случилось этой ночью: четверг, 10 декабря

СМИ узнали о связи с Китаем расследования против Хантера Байдена

СМИ узнали о связи с Китаем расследования против Хантера Байдена

Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях

Прототип космического корабля Starship взорвался при испытаниях
Brexit

Лондон и ЕС до конца недели решат вопрос об отношениях после Brexit

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');